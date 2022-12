Fenomenaal debuut: in zijn allereerste marathon zet Keniaan meteen vierde snelste tijd ooit neer

Kiptum, in juli winnaar van de halve marathon in Lens, maakte zijn debuut op de marathon. Hij haalde het voor de Tanzaniaan Gabriel Geay (2u03:00) en zijn landgenoot Alexander Mutiso (2u03:29), eveneens een debutant.

Op de marathon werd nog maar drie keer sneller gelopen dan de chrono van Kiptum: door Eliud Kipchoge (2u01:09 en 2u01:39) en de Ethiopiër Kenenisa Bekele (2u01:41), telkens in Berlijn. Kiptum dankte zijn fenomenale chrono aan een historisch slot. Hij liep het tweede deel van zijn marathon in 60:15, de snelste tijd die ooit werd opgenomen.

Het vorige wedstrijdrecord stond op naam van de Keniaan Evans Chebet, die in 2020 de zege pakte in 2u03:00.

Ook kanontijd bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging veel aandacht naar de Ethiopische debutante Letesenbet Gidey, wereldkampioene op de 10.000 m. Maar uiteindelijk was het haar landgenote Amane Beriso die triomfeerde. Ze is de derde atlete ooit die de marathon onder 2u15 heeft gelopen, na de Kenianen Brigid Kosgei (2u14:04) en Ruth Chepngetich (2u14:18).

De 31-jarige Beriso kwam na 2u14:58 over de meet. Ze verbeterde het wedstrijdrecord van de Keniaanse Pere Jepchirchir (2u17:16 in 2020). Haar persoonlijk record bedroeg tot nu 2u20:48. Gidey werd tweede in 2u16:49. De Keniaanse Sheila Chepkirui vervolledigde het podium in 2u17:29.