Iraanse zedenpolitie opgedoekt na massale protesten

In Iran is de zedenpolitie opgedoekt door de bevoegde instanties. Dat verklaarde de Iraanse procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri volgens persagentschap Isna.

“De zedenpolitie heeft niets te maken met de rechterlijke macht en ze werd opgedoekt door zij die haar gecreëerd hebben”, aldus Montazeri zaterdagavond in de heilige stad Qom in een antwoord op de vraag waarom de zedenpolitie gesloten werd.

Eerder had de procureur-generaal al aangekondigd dat “het parlement en de rechterlijke macht werken aan de kwestie” van de hoofddoekverplichting, zonder meer informatie te geven. De ultraconservatieve president Ebrahim Raissi had in de zomer nieuwe kledingbeperkingen opgelegd.

De zedenpolitie werd opgericht door de ultraconservatieve ex-president Mahmoed Ahmadinejad om “de cultuur van het fatsoen en de hijab te verspreiden”. De eerste patrouilles werden uitgevoerd in 2006.

Mahsa Amini

De organisatie kwam in september in opspraak na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze de kledingregels had geschonden. Duizenden mensen zijn sindsdien op straat gekomen uit protest tegen de regering. Meer dan 300 mensen kwamen al om het leven bij confrontaties met de politie.