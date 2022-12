‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole & Hugo is plots een hit in Oekraïne

Het nummer ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole & Hugo is de voorbije dagen plots enorm populair geworden in Oekraïne. Op tal van TikTok-accounts zien we Oekraïners die het nummer meezingen of playbacken. “Goeiemorgen betekent hier iets anders”, zo luidt het.

Bedoeling was dat Nicole & Hugo in 1971 ons land met het nummer ‘Goeiemorgen, morgen’ zouden vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in de Ierse hoofdstad Dublin. Een week voor de liedjeswedstrijd werd Nicole echter geveld door geelzucht, waardoor het duo op het laatste moment nog moest afzeggen.

Tijd voor een nieuw nummer was er niet, dus koos de toenmalige BRT ervoor om gewoon een nieuw duo te kiezen en uiteindelijk zouden Lily Castel en Jacques Raymond ‘Goeiemorgen, morgen’ gaan opvoeren in Dublin. Helaas zonder al te veel succes: België haalde maar 68 punten en werd gedeeld veertiende. Al zou het nummer later wel uitgroeien tot een van de grootste hits van Nicole & Hugo.

En nu gaat het nummer dus opnieuw viraal, maar in Oekraïne deze keer. De voorbije dagen plaatsten talloze Oekraïeners een video op TikTok waarin ze het nummer zingen/playbacken. De reden daarvoor? “Goeiemorgen” zou erg lijken op een Russisch scheldwoord dat “fuck” betekent. “Het is een woord waar we mee vloeken”, zegt een Oekraïener aan NOS. “Bijvoorbeeld als het licht uitvalt of wanneer we niet kunnen douchen omdat er geen water is.” (mtm)