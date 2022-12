Miss België-finaliste Emilie (21) verloor dit jaar haar mama: “Op het moment dat ze de diagnose kreeg, was dat een doodvonnis”

‘Emilie en Jonas’, zo heet het TikTok-account van Miss Vlaams-Brabant Emilie Vansteenkiste en haar vriend. De harde cijfers: 558.000 volgers, een straffe 26 miljoen views voor het best bekeken fragment. De rode draad doorheen hun meer dan driehonderd Engelstalige filmpjes: de twee die met een kwinkslag de eigenaardigheden van hun koppel-zijn uitvergroten. Vaak ludiek, soms herkenbaar, altijd liefdevol.

“Daar stak geen uitgekiende strategie achter. Eén post ging viraal, en alles was vertrokken. Per ongeluk, noem ik dat. Maar zie: ik word intussen zelfs herkend op straat, vooral door een jonger publiek. Soms stoten ze elkaar aan en fluisteren ze, soms spreken ze me ook gewoon aan. Al zitten de meeste van onze volgers in het buitenland. Intussen proberen we in het weekend één dag vrij te houden om filmpjes te maken, die we dan doorheen de week lossen”, zegt ze.

Ook al komen er intussen wat inkomsten binnen en zijn er contacten met sponsors, in tegenstelling tot pakweg Instagram steekt achter TikTok niet meteen een groot verdienmodel. “We gaan nu ook meer vloggen en inzetten op YouTube, al zitten we daar nog in de beginfase. De bedoeling is alleszins dat Jonas en ik sámen content blijven maken. Hij is zelfs nóg meer betrokken dan ik. Voorlopig regelen we ook nog alles zelf, zonder manager.”

Druk is het alleszins: haar vriend zit in het zevende jaar van zijn doktersopleiding, zijzelf studeert ergotherapie en is ook monitor bij kinderen en volwassenen met een beperking. Samen dansen ze ook nog intensief latin, met wekelijks trainingen tot vijftien uur en wedstrijden tot ver over de landsgrenzen. “Je ziet: we spenderen onze tijd met elkaar nuttig. (lacht) En onze eigen bezigheden zorgen er tegelijk voor dat we elkaar niet beu geraken.” En, Emilie klust ook bij als model. “Ik stond al op de cover van Flair en werkte voor zaken als Bel&Bo. Het aantal opdrachten varieert van maand tot maand, maar ik ben wel aan boord bij een modellenbureau.”

Moeder overleden

Er was recent ook tegenslag: haar moeder verloor de strijd tegen pancreaskanker. “Op het moment dat ze de diagnose kreeg, was dat meteen een doodvonnis. Er waren uitzaaiingen, genezing was niet meer mogelijk. En aan het einde was het echt een lijdensweg. Twee maanden voor haar overlijden zijn we nog samen een hond gaan halen en hebben we dezelfde tatoeage laten zetten: Per semper con te. Voor altijd met jou. Het is ook zij die me heeft ingeschreven voor Miss België. Daarom ga ik er hard voor. Niet alleen ben ik erg competitief, mama zou ook niet hebben gewild dat ik zou zitten treuren.”

INF. De kandidaten van Miss België bereiden in het Baron Resort-hotel in Sharm El Sheikh een week lang voor op de finale. Die vindt plaats op 11 februari in het Plopsa Theater in De Panne.