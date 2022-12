Hongerige beer heeft het op opblaasbaar rendier gemunt: “Rudolf heeft het niet overleefd”

Een hongerige beer ziet in de Amerikaanse staat Nevada een lekkere maaltijd in een opblaasbaar rendier dat als kerstversiering in de tuin van Dave Lester staat. Het dier is verbaasd al de versiering weer recht veert als hij erop slaat en probeert het rendier tevergeefs mee te slepen. “De beer was duidelijk nog in kerstsfeer”, aldus Lester die de beelden van zijn deurbelcamera online zette. “Rudolf heeft het niet overleefd, zelfs plakband kon hem niet meer redden.”