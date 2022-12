Het stadsbestuur organiseerde een overleg met de buurtbewoners over de parkeerproblematiek. — © Jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

De bewoners van de omgeving Fruitwijk en Nieuw Sint-Truiden vragen de invoering van een betalende blauwe zone in hun straten uit te stellen. Dat bleek tijdens he buurtoverleg dat de stad Sint-Truiden organiseerde rond het parkeerbeleid in de Stationsbuurt. Het overleg kwam er nadat de NMBS besliste om de stationsparking betalend te maken waardoor de parkeerdruk op de omliggende straten stijgt.