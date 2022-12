BetFirst BNXT League: Leuven Bears en Luik juichen

Bij Leuven Bears debuteerde de Nederlandse internationaal Mohamed Kherrazi (vervanger van de doorgestuurde Skipper-Brown) en de herstelde Amerikaan Brevin Pritzl. Na een 4-4 tussenstand ging het met onder meer drie driepunters van Kevaugh Allen naar een 18-9 Leuvense tussenstand. Het Limburgs duo Alex Stein en Jonas Delalieux brachten Limburg weer back in business: 30-29. De met een double-double uitpakkende John Fulkerson (12 punten, 10 rebounds) stuwde Leuven naar 38-32 en 46-40 bonus halfweg. Met een stevige defense ging het naar een 57-40 maximale Leuvense bonus. Leander Dedroog milderde naar 63-55 maar Nick McGlynn leidde Leuven Bears naar 71-59. Limburg United, zonder Quentin Serron (knie) en Maxime De Zeeuw (enkel), toonde veerkracht en Alex Stein loodste zijn team naar 71-67. In een spannend slot loodste topschutter Kevaughn Allen de Bears alsnog naar winst. Mohamed Kherraze was in zijn eerste partij voor de Bears goed voor 14 punten, 5 rebounds en 3 assists. Minpuntje bij de Leuvenaars is het wel dat er slechts 2 Belgische punten (Stilmant) werden gescoord. De partij tussen Luik en Brussels kende een evenwichtige eerste helft. Na het eerste kwart flikkerde er een 26-18 Luikse bonus, via Brieuc Lemaire en Moussa Noterman, op het scorebord. Brussels reageerde via Sergio Llorente, Terry Deroover en Louis Hazard: 41-40 rust. In de tweede helft nam Luik via James Potiez wegsnellen naar 63-53. In het slot kwam de club uit de hoofdstad nog opzetten maar stelde Luik de tweede competitiezege evenwel veilig. Leuven Bears-Limburg United 84-76Kwarts: 26-18, 20-22, 17-9, 21-27Leuven Bears: Heath 11, Bucumi 0, Allen 26, Fulkerson 12, Pritzl 0 McGlynn 19, Kherrazi 14, Stilmant 2, T. Nunes 0Limburg United: Delalieux 12, Ceyssens 11, Dedroog 7, Dammen 3, Desiron 6, Hammonds 5, Stein 28, Lesuisse 2, Lambot 2

Luik-Brussels 86-81Kwarts: 20-20, 21-20, 22-12, 23-29 Luik: Kohadja 0, Lemaire 15, Iarochevitch 8, Ekamba 0, Depuydt 10, Gutenius 0 Fifolt 10, Van Den Eynde 5, Potier 13, Bruwier 2, Noterman 15, Dragan 8Brussels: Llorente 9, Zylka 10, Hazard 14, Tumba 14, Airington 11, Deroover 6, Proleta 17