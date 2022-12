Titelverdediger Golden State Warriors pakt tiende thuiszege op een rij

© Getty Images via AFP

Milwaukee Bucks heeft zaterdag een 96-105 zege geboekt op bezoek bij Charlotte Hornets in de NBA. Regerend kampioen Golden State Warriors haalde het met 120-101 van Houston Rockets, goed voor een tiende opeenvolgende thuiszege.

De Bucks, die zonder Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday en Khris Middleton aantraden, verstevigden dankzij hun 16e overwinning in 22 wedstrijden hun tweede plaats in de Eastern Conference. Charlotte is 13e (7z-16n).

Tegen de Rockets lukte Golden State-small forward Andrew Wiggins acht driepunters, in totaal kwam hij aan 36 punten. Stephen Curry, ook goed voor acht driepunters, voegde daar 30 punten aan toe. Golden State Warriors, dat op verplaatsing minder sterk voor de dag komt, staat op de zesde plaats in de Western Conference met 13 zeges en 11 nederlagen. Houston is 14e (6z-17n).

Met 45 punten hielp Anfernee Simons Portland aan een 111-116 uitzege tegen Utah. De Trail Blazers (12z-11n) klimmen naar de negende stek in het Westen. Utah (14z-12n) staat een plaats hoger.

Uitslagen

Toronto - Orlando 121 - 108

Utah - Portland 111 - 116

Minnesota - Oklahoma City 128 - 135

Charlotte - Milwaukee 96 - 105

Golden State - Houston 120 - 101

LA Clippers - Sacramento 96 - 123

New York - Dallas 100 - 121

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 78,3 23 18 5

2. Milwaukee 72,7 22 16 6

3. Cleveland 65,2 23 15 8

4. Atlanta 56,5 23 13 10

5. Indiana 54,5 22 12 10

6. Brooklyn 54,2 24 13 11

7. Philadelphia 52,2 23 12 11

8. Toronto 52,2 23 12 11

9. Miami 47,8 23 11 12

10. Washington 47,8 23 11 12

11. New York 43,5 23 10 13

12. Chicago 40,9 22 9 13

13. Charlotte 30,4 23 7 16

14. Detroit 25,0 24 6 18

15. Orlando 20,8 24 5 19

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 68,2 22 15 7

2. New Orleans 63,6 22 14 8

3. Denver 63,6 22 14 8

4. Memphis 59,1 22 13 9

5. Sacramento 57,1 21 12 9

6. Golden State 54,2 24 13 11

7. LA Clippers 54,2 24 13 11

8. Utah 53,8 26 14 12

9. Portland 52,2 23 12 11

10. Dallas 50,0 22 11 11

11. Minnesota 47,8 23 11 12

12. Oklahoma City 43,5 23 10 13

13. LA Lakers 42,9 21 9 12

14. Houston 26,1 23 6 17

15. San Antonio 26,1 23 6 17