Oranje feestend onthaald bij hotel na winst op VS, Louis van Gaal laat zich niet onbetuigd

Het Nederlands elftal is vrijdag na de WK-zege op de Verenigde Staten (3-1) feestelijk onthaald bij het St. Regis-hotel in Doha, waar de ploeg dit toernooi verblijft. Dansend en zingend kwamen spelers en staf het hotel binnen, en dat leverde mooie beelden op van onder meer een hossende bondscoach Louis van Gaal.

Euforie alom bij Oranje, al was Van Gaal enkele uren eerder wel kritisch geweest voor de prestatie van zijn elftal tegen de VS. “Het balbezit hebben we nog niet goed uitgevoerd, zeker in de eerste helft, maar we maken wel twee schitterende doelpunten. Dat moet je ook meerekenen”, zei hij bij de NOS.

Van Gaal had ingezet op ‘provocerende pressing’ om de tegenstander uit de tent te lokken en ruimte te creëren achter de verdedigers van de VS. “Dat hadden we veel beter kunnen doen en dat moet ook”, vond de bondscoach. “Omdat je met 3-1 hebt gewonnen, betekent het niet dat dat niet meer hoeft. We gaan straks tegen sterkere tegenstanders spelen, dan moet je meer in balbezit spelen.”

De bondscoach voerde twee wissels door bij de rust “omdat we te veel onnodig balverlies leden”. “In de tweede helft zijn we in balbezit beter gaan spelen en daaruit maken we nog een goal”, zei Van Gaal. “Daar ben ik heel trots op, maar we kunnen nog veel beter.” In de kwartfinale wacht nu het Argentinië van Lionel Messi.