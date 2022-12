Burgemeestersfront gaat strijd aan tegen verplichte gemeentefusies

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) wil met een burgemeestersfront een tegenoffensief inzetten tegen verplichte gemeentefusies. “Het is hoog tijd dat alle Vlaamse partijen eens kleur bekennen tegen de Vlaamse verkiezingen in mei 2024, zodat de kiezer dan tenminste duidelijk op voorhand weet welke partij al dan niet hun dorp wil afschaffen”, aldus Reekmans in een persbericht.