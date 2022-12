Volleybalster riskeert lijf en leden met kamikazeduik over tafels om punt nog te redden

Kate Georgiades haalde in de Verenigde Staten haar 15 minutes of fame door haar lijf en leden te riskeren voor haar team Houston Cougars in een wedstrijd tegen de South Dakota Coyotes. Bij een schijnbaar onhaalbare bal dook Georgiades over een rij tafels om het punt te redden. Of de Cougars de spectaculaire rally alsnog naar zich toetrekken en de kamikaze-actie van de onverschrokken Georgiades niet voor niets is geweest, ontdekt u in onderstaande video.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen