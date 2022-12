Goldband-zanger heeft het gehad met vragen over zijn nieuwe relatie: “Vermoeiend”

Karel Gerlach, in het groen, vindt dat het door zijn relatie “ineens nog maar weinig over de muziek gaat”. — © Geert Van de Velde

Karel Gerlach (29), zanger van de Nederlandse popband Goldband, heeft sinds kort een relatie met zangeres Maan de Steenwinkel, maar baalt nogal van de media-aandacht die er is voor hem en zijn beroemde vriendin. Gerlach noemt het onder meer “vermoeiend” dat zijn relatie zo vaak in de spotlights staat.

Het Nederlandse poptrio – naast Gerlach bestaande uit Milo Driessen (29) en Boaz Kok (33) – bespreekt in dagblad Trouw het enorme succes van de band, maar zodra de naam van Maan valt, slaakt de zanger een diepe zucht. “Het gaat ineens nog maar weinig over de muziek. Ik begrijp het wel. Maar het is ook vermoeiend. Ik snap dat het voor mensen interessant kan zijn, maar op een gegeven moment is het klaar”, aldus Gerlach.

Daar is zangcollega Kok het mee eens: “De media proberen in interviews voortdurend haakjes te vinden om iets over Karel en Maan te vragen.” Gerlach: “Ik vind dat wat triestig.”

Stiekem

Goldband en Maan brachten vorige maand ‘Stiekem’ uit, hun eerste nummer samen. In het radioprogramma ‘De 538 Middag’ met Frank liet Maan vallen dat de vonk oversloeg in de studio. “Ik was bezig met een album en wilde hen er graag op hebben”, vertelde de zangeres. Eenmaal in de studio ontstond het liedje. “En wat meer”, lachte Maan in de uitzending. Toch wilde ze, net als haar vriend, liever niet te veel over haar relatie kwijt. “Dit soort dingen zijn ook privé en aan jezelf om uit te zoeken en te ontdekken.”

Afgelopen augustus bevestigde Gerlach de geruchten dat hij aan het daten was met de 25-jarige Maan. “Ik ben verliefd”, zei hij toen – eraan toevoegend dat hij het nog geen relatie wilde noemen. “We hebben gewoon een leuke tijd samen.”