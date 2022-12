‘One Tree Hill’-actrices afgedreigd: “Of we moesten sexy poseren voor mannenblad of ze trokken de stekker uit de serie”

De serie ‘One Tree Hill’ deed negen jaar lang de harten van heel wat tieners sneller slaan, maar volgens actrices Bethany Joy Lenz, Sophia Bush en Hilarie Burton was het lang niet allemaal rozengeur en maneschijn achter de schermen. “We werden gedwongen door scenarioschrijver Mark Schwahn om een sexy fotoshoot te doen om zo meer mannelijke kijkers aan te trekken”, klinkt het in hun eigen podcast ‘Drama Queens’. En het is niet de eerste keer dat er rond de dramaserie een onfrisse sfeer hangt.

De serie mag dan wel gestopt zijn in 2012, toch kunnen we ons nog steeds de strijd tussen halfbroers Nathan en Lucas Scott voor de geest halen. En dat met dank aan acteurs zoals Chad Michael Murray en James Lafferty. Maar naast het basketbalveld was er minstens evenveel te beleven, daar zorgden actrices Bethany Joy Lenz, Sophia Bush en Hilarie Burton dan weer voor. Kortom, het perfecte recept voor een Amerikaanse dramaserie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar ondanks het succes, de dramaserie liep maar liefst negen jaar lang, ging het er achter de schermen minder gemoedelijk aan toe. Dat zeggen de drie actrices in de podcast ‘Drama Queens’, die ze in 2021 zelf opgericht hebben en waar ze geregeld anekdotes of weetjes delen over de 187 afleveringen.

Al was de toon deze keer een stuk ernstiger. “In 2006 ging het niet zo goed met de reeks”, zegt Hilarie Burton, die in de serie het personage van Peyton Sawyer vertolkte. “De makers hadden een oplossing gevonden om het aantal kijkers op te krikken. Ik moest samen met Sophia Bush poseren voor een sexy fotoshoot voor het mannenblad Maxime.”

Hilarie Burton (L.). — © AFP

En dat wilden de actrices absoluut niet. “We hebben meteen neen gezegd, maar dat was niet naar de zin van de makers. Dus moest ik naar het productiekantoor komen.” En ook daar klonk dezelfde toon. “Het was simpel: ze wilden de stekker uit de serie trekken als we de shoot niet deden. We moesten en zouden mannen aantrekken, anders zouden ze ervoor zorgen dat we nooit meer aan de bak geraakten. En dat het onze schuld was als de andere acteurs hun job zouden verliezen.”

Ook Sophia Bush, die Brooke Davis speelde in de dramaserie, bevestigt de eisen van de programmamakers. “Ze zeiden letterlijk: als je niet poseert voor het mannenblad, ga je nooit meer naar een persdag of naar een evenement van een van mijn goede doelen.”

Voor Bush en Burton zat er niets anders op dan de fotoshoot te doen en schaars gekleed verschenen ze samen met actrice Danneel Ackles, die gestalte gaf aan Rachel Gatina, op de cover van Maxim. Opvallend, Bethany Joy Lenz (of Haley James Scott uit de serie) was niet te zien in het mannenblad. “Ze vonden dat ik te dik was”, zegt Joy Lenz daarover in de podcast. “Ik was geen sexy meid en de makers hebben mij niet benaderd.”

Nochtans kregen haar collega’s een heel ander verhaal te horen. “Ik zou geweigerd hebben om mee te werken waardoor Sophia en Hilarie daarom wel mee moesten werken.”

De getuigenissen van de actrices is niet het eerste onfrisse verhaal rond ‘One Tree Hill’. In 2017 werd scenarioschrijver Mark Schwahn al eens beticht door medewerkers van de serie. In een brief werd hij beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er werd zelfs gesproken over traumatiserend gedrag. Schwahn, die op dat moment werkte aan ‘The Royals’, werd onmiddellijk ontslagen.