Dirk Van Damme moet Vlaams onderwijs moderniseren: “Hele systeem herdenken”

Onderwijsexpert Dirk Van Damme gaat in opdracht van de Vlaamse regering een commissie leiden die een modern school-­ en personeelsbeleid voor het onderwijs moet uittekenen. Dat schrijft De Zondag.

“Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N­VA). “De onderwijskwaliteit staat al vele jaren onder druk en we kampen met een lerarentekort. We deden al enkele belangrijke hervormingen, maar op lange termijn zou het goed zijn om het hele systeem te herdenken. De onafhankelijke Commissie van Wijzen die we nu oprichten, kan vertrekkend van een wit blad een blauwdruk uitwerken voor een modern beleid op het vlak van personeel, professionalisering en schoolorganisatie.”

De commissie zal bestaan uit onderwijsexperten, schoolleiders, leerkrachten en HR­-experten. Tegen eind 2023 wil Van Damme een concept neerleggen.