Israël bestookt Gaza na raketaanval op grensregio

Het Israëlische leger heeft zondagochtend meerdere doelwitten in de Gazastrook bestookt, meldden diverse media. De aanvallen kwamen er nadat Palestijnse militanten in Gaza zaterdagavond voor het eerst sinds een maand een raket hadden afgevuurd op het Israëlische grensgebied.

Volgens het Israëlische leger werd de raketafweer niet geactiveerd en zijn er geen berichten over slachtoffers of schade aan eigendommen. Het is voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de raketlancering.

Begin november werden vanuit de Gazastrook voor het laatst raketten op Israël afgevuurd.

Donderdagavond werden wel nog twee leden van de militante Palestijnse organisatie Islamitische Jihad gedood bij een Israëlische legeroperatie op de Westelijke Jordaanoever. Islamitische Jihad is vooral actief in de Gazastrook en voert van daaruit vaak raketaanvallen uit.