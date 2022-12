Asterix Avo en Gent nemen optie op finaleplaats in volleybalbeker voor vrouwen

Asterix Avo behaalde in Beveren een 3-1 zege tegen Haasrode Leuven. De setstanden waren 22-25, 25 -12, 25-10, 25-14. Gent, de leider in de eerste klasse, beleefde een lastige avond in Oostende maar trok uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind. Na afloop gaf het scorebord 16-25, 22-25, 25-21, 30-28 en 16-18 als setstanden aan.

Komende woensdag (7 december) volgt de return tussen Haasrode Leuven en Gent, het terugduel tussen Gent en Oostende staat op 4 januari op de planning. De finale is zondag 26 februari voorzien in het Sportpaleis van Antwerpen.

Vorig seizoen ging de beker naar Oudegem, dat in de finale topfavoriet Gent verraste.