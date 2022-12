Brussel/Genk

“Als er vandaag op plaatsen veel volk is, ga ik niet binnen. Het is als een tatoeage, die angst gaat nooit meer weg”, zegt Angelo Di Bernardo. De 25-jarige Genkenaar overleefde in 2016 de aanslag in Zaventem en is een van de Limburgers die zich burgerlijke partij stellen op het terreurproces dat maandag 5 december van start gaat.