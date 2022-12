Vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij in actie tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

In het uitgaansleven is grensoverschrijdend gedrag regelmatig aan de orde. De vrouwenbeweging van CD&V in Bilzen kaartte het probleem aan met een originele kroegentocht. “De actie kadert binnen de jaarlijkse Wittelintjesactie. We zorgen dat er in ieder café een poster met uitleg komt te hangen samen met de sticker ‘Op ‘t gemak”, vertelt Lisbet Aerts.

Grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven is vaak dagelijkse kost. “Er zijn voorbeelden ten over. Denk aan een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten of een luidruchtige klant die de andere aanwezigen intimideert. We hebben het allemaal wel eens gezien op café. Voor horecapersoneel is het echter niet eenvoudig om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. Met Vrouw & Maatschappij van ToB Bilzen bezoeken we de etablissementen in Bilzen en overhandigen we een poster waar stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je te allen tijde de sfeer goed kan houden in je zaak”, vertelt Lisbet Aerts van ToB. Met de poster wil de vrouwenbeweging in de eerste plaats handelingsverlegenheid bij horecapersoneel tegengaan en hen ondersteunen om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. “We zorgen ook dat er een sticker wordt gehangen in de sanitaire ruimte. Op de sticker staat de slogan ‘Op het gemak? Altijd & overal!’. Zo kunnen de bezoekers van de locatie op een ludieke manier zien dat de bar zich engageert tegen Sexueel Grensoverschrijdend Gedrag. De QR-code verwijst naar de engagementsverklaring op de website van V&M. De actie kadert binnen de jaarlijkse Wittelintjesactie, waarmee Vrouw & Maatschappij ieder jaar geweld op vrouwen onder de aandacht brengt.” (JoGe)

Johnny Geurts