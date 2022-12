OVERZICHT BENE-LEAGUE. Bocholt blijft comfortabel op kop, Lions wint ook tegen Bevo

Bocholt blijft ook na veertien speeldagen alleen leider in de BENE-League. De Limburgers sloten de moeilijke verplaatsing naar Hurry Up winnend af en behouden drie punten voorsprong op Lions dat zegevierde bij Bevo.

Bocholt kwam bij Hurry Up zelden in de problemen. Achilles domineerde zowel voor als na de rust en kreeg 27-35-winstcijfers waar het recht op had. Beste afwerkers bij Bocholt waren De Beule en D’hanis die elk negen treffers voor hun rekening namen. Lions blijft op de tweede plaats maar vergroot de voorsprong op Aalsmeer, dat in Eupen op een 28-28-gelijkspel bleef steken tot twee punten. En Sporting Pelt, dat donderdag al verloor tegen Visé handhaaft zich op plaats vier. Het ziet Volendam en Visé wel naderen tot op twee punten en ook Hubo Handbal, dat Atomix versloeg met 28-35-cijfers, doet plots weer mee voor die vierde plaats.