Maaseik krijgt pandoering om de oren van aartsrivaal Roeselare in Beker van België

De heenmatch van de halve finale in de Beker van België draaide voor Maaseik uit op een sisser. De Maaslanders gingen zaterdag met de billen bloot in Roeselare: 3-0. Een duidelijk niveauverschil.

Na de zege op woensdag in Zwitserland (CEV) zakte Maaseik met vertrouwen af naar West-Vlaanderen. Dat kreeg zaterdag echter al heel snel een flinke knauw. Na een Roeselaarse kanonstart stond het 8-3. Maaseik was te onzuiver, in zowel aanval als vanop de servicelijn. Het verschil met de machine aan de overkant was groot. D’Hulst vond in Tammearu, Fasteland, Coolman en Koukartsev vlotte afwerkers. Knack maakte amper fouten en Greenyard merkte al snel dat Roeselare niet Amriswil is. Zelfs Protopsaltis faalde serverend, terwijl de opslag normaal een van zijn sterkste wapens is. Over 20-11 maakte Fasteland er 25-16 van.

© VDB

Gaspedaal ingedrukt

Even serieus slikken voor Greenyard, dat zich nadien wel herpakte. Het speelde mee met de thuisploeg. De foutenlast werd verlaagd en het trio Bartos-Reggers-Protopsaltis begon soepeler te draaien. Tot aan moneytime had Greenyard kans, maar dan duwde Roeselare het gaspedaal nog iets verder in. Koukartsev, gesteund door ook een goede Verhanneman, was nu helemaal ontketend en kon nauwelijks afgestopt worden door Maaseik: 2-0. Dat duo ging op hetzelfde elan door: meteen 7-4 in set drie.

Gelukkig voor de bezoekers maakte Knack dan toch plots enkele zeldzame fouten. Protopsaltis voelde zich nu beter in zijn vel en hield zijn team vanaf dan in het West-Vlaamse spoor. Moneytime brak opnieuw aan. Straf hoe Roeselare, net als in de vorige set, erin slaagde om een versnelling hoger te schakelen. Tammearu was cruciaal met twee aces. In één ruk ging het naar 23-18. Boeken compleet dicht voor Maaseik, dat zaterdag wel probeerde maar dit seizoen voorlopig een maatje te klein is voor haar grote rivaal.

Greenyard heeft werk voor de boeg wil het de bekerfinale nog halen, maar veel tijd is er niet. Binnen twee weken al volgt de terugmatch in de eigen Steengoed Arena. Is dit Roeselare nog wel uit het Sportpaleis te houden?

Sets: 25-16, 25-22, 25-21.

Roeselare: D’Hulst, Tammearu, Verhanneman, Coolman, Koukartsev, libero: Deroey, Fasteland. Vielen in: Depovere, Ahyi.

Maaseik: Vanker, Bartos, Protopsaltis, Fornés, Reggers, libero: Ottevanger, Treial. Vielen in: Cox.