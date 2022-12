Hasselt

Ongewoon feestje in de Hasseltse Kapelstraat waar juwelier en horlogemaker Denis Van Esser de 20ste verjaardag ven zijn eigen creatie, het A One-horloge viert. Aan het horloge is al die tijd niets veranderd, maar ook het feestje was identiek. Dezelfde muziek, dezelfde zaak en dezelfde genodigden.