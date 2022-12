“Zondagochtend kan het vriezen, ook ’s avonds temperatuur rond vriespunt”

De vraag is echter in welke mate de wolken ruimte zullen geven aan opklaringen. De kans op gaten in het wolkendek is echter groter in vergelijking met de voorgaande dagen.

In de nacht naar maandag neemt de bewolking toe waardoor de temperatuur boven het vriespunt blijft. Kort na middernacht zal een zwakke neerslagzone het zuiden bereiken. Regionaal kan dit tijdelijk smeltende sneeuw betekenen maar uiteindelijk zal de neerslag vrij snel overgaan in regen. Grote neerslagsommen worden er niet verwacht.

