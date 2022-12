Roeselare klopt Maaseik in heenduel halve finales van volleybalbeker met 3-0, ook Menen neemt stevige optie op finale

Roeselare liet in eigen zaal in een topper geen kans aan Maaseik en haalde het met 3-0. De West-Vlamingen zetten 25-16, 25-22 en 25-21 op het scorebord. Menen kende op zijn beurt weinig problemen met Borgworm en won op verplaatsing met 0-3. De setstanden waren 19-25, 8-25 en 14-25.

Op 17 december volgt in Limburg de return tussen Maaseik en Roeselare. Daags nadien ontvangt Menen Borgworm. De finale is zondag 26 februari voorzien in het Sportpaleis van Antwerpen.

Vorig seizoen ging de beker naar Gent, dat in de finale Aalst versloeg.