Capriolenpiet klautert op het dak van de school en moet gered worden door brandweer

Bij basisschool De Breg in Eigenbilzen was er even wat ongerustheid toen bij de komst van Sinterklaas een piet spoorloos bleek te zijn. “Waar hij is? Ik heb geen flauw benul”, aldus de goede sint.

Terwijl Sinterklaas naarstig zocht naar zijn knecht konden enkele attente kinderen de sint geruststellen. “Onze leerlingen zagen dat piet op het dak van de kleuterschool was geklauterd”, vertelt juf Willeke. Toen bleek dat de Piet niet meer naar beneden durfde komen wegens hoogtevrees zat er voor de Goedheiligman maar één ding op: “Ik bel meteen de brandweer om deze bange piet te redden”, aldus de kordate Sint. Nadat er alarm werd geslagen was de brandweer met ladderwagen snel ter plaatse. De stoere brandweermannen brachten de elevator in beweging en konden op die manier de enigszins aangeslagen capriolenpiet veilig naar beneden brengen. De vreugde bij de kleuters en leerlingen in de school van Eigenbilzen was groot. Sint en Piet brachten vervolgens een bezoekje aan alle klassen. (JoGe)