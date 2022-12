Messi flitst en Ryan blundert: Argentinië tegen Nederland in kwartfinale

Ook Argentinië heeft zich niet laten verrassen. In een zinderende sfeer met tienduizenden Argentijnse fans plaatste de Albiceleste zich moeiteloos voor de kwartfinale, komende vrijdag tegen Nederland.Lionel Messi flitste in zijn duizendste wedstrijd, Mat Ryan blunderde. Australië kon tegenscoren met een afgeweken schot. Messi is er klaar voor, Oranje ook.

Sleutelmoment: De redding van Emiliano Martinez in de 97ste minuut op het schot van dichtbij van invaller Kuol. Hij vermeed op het nippertje verlengingen.

Man van de match: Lionel Messi, die in zijn duizendste match zijn 789ste goal maakte. Zijn eerste in de knock-outfase van het WK en het was een cruciale.

Ook hem gaan we onthouden: Aziz Behich, de linksback die dom de vrijschop weggaf die de 1-0 inluidde en dat bijna nog goedmaakte met een geweldige dribbelgoal.

Je vraagt je af waarom sommige journalisten zo’n wedstrijd op het WK willen bijwonen. Ze zitten voortdurend op hun telefoon te kijken. Niet om matchstatistieken bij te houden of andere interessante feiten te volgen. Gewoon naar Facebook kijken, hun mailbox leegmaken of checken of ze niet nog wat WhatsAppjes kunnen verwijderen. Bij het beginsignaal waren het er maar enkelen in onze omgeving maar naarmate de eerste helft vorderde waren het er steeds meer. Zaten we ons eerst nog te ergeren, na verloop van tijd begonnen we het te begrijpen. Er gebeurde namelijk ruim een halfuur niets. Zij die de wedstrijd volgden, zagen dat Argentinië veruit het meeste balbezit had maar heel steriel. Australië wilde wel wat tegen doen maar daarvoor ontbrak het aan kwaliteit.

Zo duurde dat 35 minuten, wat geschuif van 20 spelers op het veld. Het gerucht deed de ronde dat Lionel Messi er zin in had. Hij raakte regelmatig de bal, deed eens een tackle en dat gerucht werd helemaal waarheid toen hij na 35 minuten plots aan de rand van het strafschopgebied opdook. Wat getik in het strafschopgebied en pats, binnen. Getekend: Lionel Messi. 789 goals in 1.000 wedstrijden.

Wat zouden we eens graag zijn statistieken zien. De Argentijnse aanvoerder wandelt veel. Zeker in de eerste helft. Altijd rondkijkend maar hij zet het echt niet veel op een lopen. Dat gebeurde pas op het einde, toen de ruimte er kwam. U interpreteert dit misschien als een negatieve benadering, kritiek zo u wil, maar dat is het niet. Geen enkele speler in de wereld kan schijnbaar zo passief op het veld rondlopen en toch matchwinnaar worden. Dat is een enorme kwaliteit en nog eens: niet ironisch bedoeld want hij had er wel degelijk zin in. Hij speelde zijn beste wedstrijd op dit WK tot hiertoe.

Wereldkampioen?

Kan dit Argentinië wereldkampioen worden? Zeker. Het speelt niet flitsend. Maar het is messcherp. Achteraan met Romero en Otamendi, in het middenveld met het drietal De Paul-Mac Allister-Fernandez. Die laten niemand door. Spectaculaire wedstrijden hebben we van de Argentijnen op dit WK niet gezien, of het moest die nederlaag tegen Saoedi-Arabië in de eerste wedstrijd geweest zijn. Maar er staat een blok. Niet zoals voorheen allemaal in dienst van Messi. Ze hebben gerust nog andere variaties maar het is wel altijd de aanvoerder die moet beslissend zijn. Tegen Mexico brak hij ook al de ban.

Emiliano Martinez, een van de helden bij Argentinië, ging nadien zijn collega Mat Ryan troosten, antiheld bij Australië. — © REUTERS

Na de rust ging Mat Ryan aan het blunderen. Met twee Argentijnen in zijn buurt miste de gewezen doelman van Club Brugge en RC Genk zijn controle en spits Alvarez was erbij om de bal binnen te leggen. De wedstrijd leek gespeeld. Argentinië begon aan de kwartfinale van vrijdag tegen Nederland te denken. Coach Scaloni begon te wisselen en plots was daar Goodwin met een afgeweken schot. Moesten de Argentijnen toch nog aan de bak. Behich slingerde zich door de Argentijnse defensie en Lisandro Martinez schoof een gemaakte goal uit doel. Argentinië kreeg nog wat kansen omdat de Australiërs, op zoek naar de gelijkmaker, ruimte lieten maar scoren zat er niet meer in. Ze waren er dichtbij maar doelman Martinez lag in de weg.

Messi en co hebben nu bijna een week om uit te rusten en dan volgt de clash tegen Nederland, een herhaling van de kwartfinale in 1998 en de halve finale in 2014.

© REUTERS

Argentinië: E. Martinez, Molina (80’ Montiel), Romero, Otamendi, Acuña (72’ Tagliafico), De Paul, Fernandez, MacAllister (80’ Palacios), Gomez (50’ L. Martinez), Messi, Alvarez (72’ L. Martinez)

Australië: Ryan, Degenek (72’ Kuol), Souttar, Rowles, Behich, Leckie (72’ MacLaren) , Mooy, Irvine, Baccus (58’ Hrustic), McGree (58’ Goodwin), Duke (72’ Karacic)

Doelpunten: 35’ Messi 1-0, 57’ Alvarez 2-0, 77’ Fernandez (own-goal) 2-1

Gele kaarten: 15’ Irvine, 38’ Degenek

Scheidsrechter: Szymon Marciniak (Pol)

Toeschouwers: 45.032