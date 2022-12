Amerikaanse presentator en komiek Nick Cannon opgenomen in ziekenhuis

Nick Cannon is opgenomen in het ziekenhuis met longontsteking. Op Instagram deelt de Amerikaanse presentator en komiek dat hij weer last heeft gekregen van complicaties van de auto-immuunziekte lupus.

“Oke, ik ben dus niet Superman”, schrijft hij bij twee foto’s waarop hij met een mondkapje op in een ziekenhuisbed ligt. “Ik had mezelf beloofd dat ik nooit meer terug zou komen op deze plek, maar dit is een wijze les om voor jezelf te zorgen, anders kun je ook niet voor iemand anders zorgen.” De 42-jarige Cannon belooft rust te nemen en “sterker dan ooit” terug te komen.

“Het is gewoon een longontsteking, niets wat ik niet aankan. Het gekke is wel dat ik gisteravond stond te rocken voor duizenden fans in een uitverkocht zaal in Madison Square Garden en nu alleen in een kleine ziekenhuiskamer ben. Het leven is absoluut een achtbaan”, besloot hij zijn bericht. De afgelopen jaren heeft hij meerdere keren in het ziekenhuis gelegen als gevolg van de ziekte lupus.

Cannon is onlangs vader geworden van zijn elfde kind, en een twaalfde is onderweg. In november werd Beautiful Zeppelin geboren, een meisje dat hij kreeg met dj Abby De La Rose. Met haar heeft hij ook al een tweeling. En singer-songwriter Alyssa Scott is momenteel zwanger van Cannon. De twee hadden al een zoon samen maar het jongetje, genaamd Zen, stierf vijf maanden na zijn geboorte.