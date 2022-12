Lefebvre staat na eerste wedstrijddag aan de leiding in Spa Rally

LEES OOK. Thierry Neuville start in de Spa Rally

Stéphane Lefebvre won negen klassementsritten op rij in Spa. Tot en met de achtste klassementsrit bleef Grégoire Munster aardig in zijn buurt tot die laatste in de negende rit even rechtdoor ging, daardoor 14 seconden verloor en zijn achterstand in één klap verdubbeld zag tot 28”6. In de laatste rit van de dag pakte Lefebvre het iets voorzichtiger aan en pakte Munster 3”1 sec terug. “Ik wist dat hij in de voorlaatste rit een foutje had gemaakt”, zegt Stéphane Lefebvre. “De laatste rit van de dag was een verraderlijke. Ik wou de dag foutloos afsluiten en dus deed ik het iets voorzichtiger aan.”

Jos Verstappen rijdt op een knappe, misschien wel verrassende derde plaats. In vergelijking met de openingswedstrijd van het BRC, de Rally van Haspengouw, heeft de Nederlander flink wat progressie gemaakt. “Lefebvre en Munster zijn eerste en tweede. Beiden hebben al WK-wedstrijden gewonnen en dus hebben zij ook een pak meer ervaring. We staan derde en daar ben ik bijzonder blij mee”, aldus Jos Verstappen.

Cédric De Cecco (Citroën C3 Rally2), Charles Munster (Skoda Fabia Evo Rally2) en Cédric Cherain (Porsche 997 GT3) zijn respectievelijk vierde, vijfde en zesde. Thierry Neuville is zevende. Met zijn oude BMW M3 rijdt hij een bijzonder sterke wedstrijd.

Op zondag worden er nog twee lussen van vier klassementsritten gereden. De Spa Rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 16 uur.