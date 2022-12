Been van man verbrijzeld bij snoeien van een knotwilg: “Hij heeft zeker nog een uur in de boom gezeten”

Een man in Linter is zaterdagochtend tijdens het snoeien van een knotwilg zijn been kwijtgeraakt aan een verkeerd vallende tak. Zijn been raakte gekneld tussen de boom en de tak, waardoor de brandweer veel moeite had om de man te bevrijden. Marco Peters was in de buurt van de Getestraat aan het werk en kon de brandweer helpen met zijn hijskraan. “De hulpdiensten waren er snel bij, maar hij was duidelijk in enorme pijn”, zegt Marco. “De tak heeft zijn been compleet verbrijzeld.”

Het snoeien van enkele knotwilgen ging helemaal fout voor N.D. Terwijl hij in de boom zat, viel een grote tak verkeerd en knelde zijn been tegen de boom. “Ik was in de buurt aan het werken in de loods toen ik om elf uur hulpdiensten naar de Getestraat zag snellen”, zegt Marco. “Waarschijnlijk iemand die onwel is geworden, dacht ik. Maar toen kwam iemand vragen of ik een hoogwerker had om een man uit een boom te redden.”

Omdat de man boven in de boom gekneld raakte, konden de hulpdiensten hem niet goed bereiken. “Een hoogwerker heb ik niet, maar ik heb wel een kraan”, zegt Marco. “Samen met de hulpdiensten heb ik hem zachtjes uit de boom kunnen hijsen en in een brancard kunnen zetten.” Volgens Marco was de man er slecht aan toe. “Hij was nog bij bewustzijn, maar zag lijkbleek en was duidelijk aan het afzien. Hij heeft zeker nog een uur in de boom gezeten na het ongeluk. De ambulanciers hebben zo snel mogelijk proberen te helpen, maar de tak heeft zijn been compleet verbrijzeld.”