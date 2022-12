Voor één keer proberen ze sámen te scoren: Sammy Mahdi, Egbert Lachaert, Ben Weyts en co. voetballen voor De Warmste Week

Voor CD&V stonden voorzitter Sammy Mahdi, minister Jo Brouns en parlementslid Peter Van Rompuy aan de aftrap. Ze werden geflankeerd door nationale voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Jeremie Van Eeckhout (Groen) en Egbert Lachaert (Open VLD). Ook Ben Weyts (N-VA) en Hannelore Goeman (Vooruit) tekenden present. Aan de overzijde stond een team van OH Leuven Younited.

OH Leuven Younited is een voetbalploeg die speelkansen biedt aan kwetsbare personen uit de samenleving. Het team bestaat uit personen die in dak- of thuisloosheid leven, te kampen hebben met een sociale kwetsbaarheid of bijvoorbeeld een verslavings- of andere problematiek. “De mensen komen naar onze voetbaltraining om te sporten, te bewegen of om samen te zijn”, zegt Jeroen De Wilde, teamleader bij CAW Oost-Brabant, dat meewerkt OH Leuven Younited. “Door de kracht van voetbal komen mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Het helpt mensen om opnieuw vertrouwen te vinden in zichzelf, de andere en uiteindelijk een samenleving.”

OH Leuven Younited droogde de politici af met 6-3. De volledige opbrengst van de match is nog niet duidelijk: er wordt nog een truitje geveild. De opbrengst gaat voor een deel naar De Warmste Week, het ander deel gaat naar het project van Younited.

(belga)