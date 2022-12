17-jarige Roos Vanotterdijk verbetert persoonlijk record op 100 meter vrije slag

Onze landgenote Roos Vanotterdijk (17) heeft op de derde dag van de Qualification Meet zwemmen in het Nederlandse Rotterdam haar persoonlijk record verbeterd op de 100 meter vrije slag.

De 17-jarige Vanotterdijk klokte af in 55”19 en eindigde daarmee op de derde plaats in de A-finale. De Nederlandse Marrit Steenbergen kaapte de zege weg (53”61).

In de reeksen liet Vanotterdijk eerder al een nieuwe besttijd noteren met 55”24. Het Belgisch record staat sinds 2019 op naam van Valentine Dumont (54”90). Aansluitend zwom ze naar de vierde plaats in de 100 meter rugslag in 1’01”92. De Nederlandse Maaike de Waard troefde de concurrentie af (1’00”19). Vrijdag stelde Vanotterdijk haar Belgisch record op de 50 meter rugslag al scherper tot 28”32 en ze dook bijna vijf seconden onder haar vorige persoonlijke record op de 200 meter vrije slag: 2’00”49.

Op de 200 meter wisselslag namen met Zinke Delcommune en Ambre Franquinet twee landgenotes deel aan de A-finale. Delcommune werd 5de (2’19”04), Franquinet 8e (2’20”62). Op de 800 meter vrije slag was Logan Vanhuys goed voor een chrono van 8’14”65. Vanhuys zette vrijdag een nieuw persoonlijk record neer op de 1.500 meter (15’31”92). Op de 100 meter vrije slag kwam Elias Meeus uit in de A-finale. Meeus overbrugde de afstand in 50”91, de Nederlander Sean Niewold (49”29) pakte de overwinning.