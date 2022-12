Inbrakenplaag in Limburg: politie LRH geeft tips om inbrekers te slim af te zijn

In West-Limburg woedde vrijdagavond een ware inbrakenplaag. In Halen, Herk-de-Stad en Lummen waren er op drie uren tijd zes inbraken of pogingen daartoe. Ook in Bilzen, Hasselt en Beringen merkte de politie veel inbraken op korte tijd op. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) geeft tips om inbraken te helpen voorkomen.

In Herk-de-Stad gebeurden vrijdagavond drie inbraken of pogingen daartoe, waarvan twee in de deelgemeente Donk. In de Kalkkuilstraat sloeg(en) de dader(s) toe tussen 17.30 uur en 20.30 toegeslagen. Ze verschaften zich toegang via het stukslaan van een raam op de eerste verdieping. Het is nog niet duidelijk of er iets werd gestolen. In de Dorpsstraat was de woning van Raf Celis op de hoek van de Dorpsstraat met de Zwarteveldestraat het doelwit. “De inbraak gebeurde om tien voor acht”, vertelt Raf Celis. “De daders sloegen toe via het raam van de badkamer dat in kipstand stond. Ik vraag me nog altijd af hoe dat is gelukt, want het is een heel klein raam op een aanzienlijke hoogte. Binnen werd een ravage aangericht. Alle kasten en alle lades werden opengetrokken. De dieven gingen aan de haal met mijn trouwring, een andere ring en met de camera van mijn dochter. Het toestel heeft een waarde van 2.000 euro.” Een buurman van Raf Celis stelde vast dat bij hem een poging tot inbraak gebeurde via de omheining van de tuin. Mogelijk hebben de honden in de tuin de daders doen afdruipen.

Uit de woning van Raf Celis in Donk (Herk-de-Stad) werden juwelen en een camera gestolen. — © LW

In Herk-centrum gebeurde om 17.45 uur een poging tot inbraak in een woning in de wijk Daelersveld langs de gewestweg Hasselt-Diest. Toen de bewoner via de garagepoort het huis wilde verlaten, merkte hij twee personen op aan het poortje naar de tuin, dat al uit het slot was. De twee daders zetten het op een lopen. De bewoner zette de achtervolging in, maar moest die strijd staken.

In Lummen waren twee woningen het doelwit. In de Sint-Sebastiaanstraat deden de feiten zich voor tussen 18 en 20.30 uur. De daders sloegen een raam aan de achterzijde van het huis ter hoogte van de klink stuk. Het is nog niet duidelijk of er iets werd gestolen. In de Hegstraat bleef het om 19.30 uur het bij een poging. De bewoner slaagde erin de daders af te schrikken, die het hazenpad kozen. In Halen kreeg een woning aan de Bloemendaalstraat ongewenst bezoek tussen 18 en 20 uur. De dader(s) vond(en) de sleutel van de achterdeur die op de vensterbank was achtergelaten. Op het eerste gezicht leek er niets gestolen.

Tips van de politie: “

De herfst- en winterperiode met korte dagen is een moment van het jaar bij uitstek voor daders met slechte bedoelingen om toe te staan. Politie LRH geeft dan ook een aantal tips om inbraken te helpen voorkomen. Eerste tip: laat nooit de sleutel van een deur in de omgeving van je woning achter. Sluit bij het verlaten van het huis altijd alle deuren en ramen, zelf al ben je maar voor een korte tijd weg. Denk daarbij ook aan ramen op de verdieping en zeker vensters die uitgeven op een plat dak. Laat dus ook nooit ramen in kiepstand staan. Zorg ervoor dat je de indruk geeft dat er iemand thuis is. Laat bijvoorbeeld licht branden. Plaats verlichting die begint te branden als er beweging rond het huis is. Date schrikt dieven af. Heb je een tuinhuis? Zorg dat het goed afgesloten is, zeker als je er waardevolle voorwerpen bewaart, zoals een (koers)fiets of een elektrische fiets. Bewaar er ook geen spullen die inbrekers kunnen gebruiken om toe te slaan, zoals gereedschap. Laat buiten ook geen spullen van dezelfde aard liggen. Wees ook waakzaam voor de aanwezigheid van onbekende personen en/of voertuigen in de buurt.