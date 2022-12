Frans profrenner Warren Barguil wordt tweede in loodzware triatlon met 3.600 hoogtemeters en aankomst op vulkaan: “Blij dat ik gefinisht ben”

De Franse profrenner Warren Barguil van Arkéa-Samsic, die in 2017 twee Tourritten won, heeft een zwak voor triatlon. Vandaag kwam hij aan de start van een loodzware triatlon op het eiland La Réunion waarbij tijdens het fietsen en het lopen in totaal 3.600 hoogtemeters moesten worden overwonnen. Barguil lag op een bepaald moment zelfs aan de leiding, maar finishte uiteindelijk als tweede.

Renners hebben tijdens de winter wel eens zin in een sportief verzetje. Voor Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel is dat veldrijden, Warren Barguil zoekt het in triatlon.

De “0-3000” is een mythische triatlon op het eiland La Réunion: 1.500 meter zwemmen in een lagune, 45 kilometer fietsen met 1.800 hoogtemeters en 10 kilometer traillopen met eveneens 1.800 hoogtemeters om te finishen op de top van de Piton des Neiges, een vulkaan die 3.071 meter boven de zeespiegel uitstijgt. Vandaar de naam van de triatlon.

Warren Barguil is een fan van triatlon en met zijn 61 kilo is de loodzware klimtriatlon een kolfje naar zijn hand. Door watervervuiling werd het zwemmen vervangen door 2,5 kilometer extra lopen. Barguil lag een tijdlang op kop, maar werd in het ultieme slot van de loopbeklimming van de Piton des Neiges nog bijgehaald door Cyril Bourdon, een mountainbiker.

“Het was loodzwaar, ik ben blij dat ik gefinisht ben”, zei Barguil. “Ik ben eigenlijk een beetje ziek opgestaan, allicht door de airco in de kamer. Dat valt niet mee als je moet ademen op deze hoogte. Maar het ligt niet daaraan dat ik tweede geworden ben. Het is echt iets aparts en iets voor specialisten en atleten met parcourskennis. Ik vond het jammer dat we niet hebben kunnen zwemmen, ik had er zin in. Nu hebben we 2,5 kilometer extra gelopen en het ging snoeihard. Ik zou graag terugkeren in topconditie om dan een gooi te doen naar de zege.”

“Na het fietsen had Warren zeven minuten voorsprong op mij”, zei winnaar Bourdon. “Ik denk dat er maar een kilometer meer te lopen was, toen ik hem eindelijk inhaalde. Ik ben supertrots hier gewonnen te hebben, zeker in een deelnemersveld met Warren Barguil, Julien Absalon (vijfvoudig wereldkampioen moutainbike, red.) en verschillende sterke triatleten.”