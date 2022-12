Prins Harry verkleedt zich als Spiderman in kerstvideo

Harry daagt als Spiderman op in de kerstvideo van Scotty’s Little Soldiers, een organisatie ter ondersteuning van kinderen van wie de ouders zijn overleden terwijl ze in het leger dienden. “Kerstmis is de tijd van het jaar waarin we onze geliefden erg missen”, aldus de prins/Spiderman. “Dat mag. Maar ik weet dat sommige kinderen zich schuldig voelen omdat ze plezier maken zonder hun ouders. Ik ben hier om jullie te verzekeren dat je ouders altijd willen dat je plezier maakt. Voel je dus niet schuldig. Je mag de beste tijd ooit hebben. Vrolijke kerst.”