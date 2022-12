Rafik Belghali helpt kansarm Lommel SK aan derde zege op rij

Een efficiënt Lommel SK leed geen onnodig puntenverlies op bezoek bij rode lantaarn Virton. Een afstandsschot van Rafik Belghali (20) in de tweede helft was voldoende voor een derde zege op rij: 0-1.

Lommel SK-trainer Steve Bould hield vast aan de winnende basiself van SK Beveren. Bij Virton koos Christian Bracconi voor het Genkse jeugdproduct Kino Delorge als rechtsachter. Aanvoerder Jonas Vinck - die in een ver verleden ook nog ooit één week onder contract lag in Noord-Limburg - ontbrak omwille van een voetbreuk. Groen-wit, dat voor de gelegenheid in het zwart-goud speelde, ging in Luxemburg tegen de rode lantaarn op zoek naar een derde overwinning op rij. Virton kon dit seizoen nog maar één keer winnen, op bezoek bij Jong Genk (0-1).

69% balbezit, géén bal op kader

Onder impuls van elf (!) bezoekende supporters trok Lommel SK vol goede moed ten strijde, maar de onzuivere passing in de zone van de waarheid zorgde niet direct voor enig gevaar. De voorzetten van de flanken van Martinez bereikten geen ploegmaat. Op het kleine hobbelige terrein in het Stade Yvan Georges eisten de bezoekers het balbezit op, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet meteen.

Virton was ook bepaald niet onder de indruk van de vlotte driehoekjes op het Noord-Limburgse middenveld. Virton prikte tegen via Delorge aan de achterlijn, maar daar strandde ook meteen de zeldzame hoopgevende aanval. Met veel goede wil trachtten beide elftallen meer schwung in het spel te leggen, maar tevergeefs. De onzuiverheden bleven aanwezig. Virton-aanvaller Abdallah kopte nog pal op een alerte Izevic. De eerste échte kans van de partij. De bezoekers slaagden er met 69 procent balbezit niet één keer in op doel te trappen. Veelzeggend. Er werd met een brilscore gerust in het frisse Luxemburg.

Belghali breekt de ban

Bould en Bracconi hielden in de tweede helft vast aan dezelfde basiself. Na balverlies van Belghali rukten de Luxemburgers verrassend snel op, maar Allach geraakte niet voorbij Ivezic. Virton kwam het beste uit de kleedkamer. Als Lommel SK zich een pijnlijke terugrit van drie uur wenste te besparen, dan moest een individuele klasseflits voor het verschil zorgen. En zo geschiedde na een uur spelen. Na een aflegger van Martinez trapte Belghali van buiten het strafschopgebied tussen een bos van spelers overhoeks binnen: 0-1. Al het zesde doelpunt van het seizoen voor het Lommelse jeugdproduct.

Groen-wit ontsnapte even later aan een strafschop na handspel van Wuytens. In het slotkwartier pakte Espinosa het leer uit de tweede lijn op de slof, maar de dwarsligger bracht opnieuw redding voor Lommel SK. De bezoekers prikten tegen via invaller Vancsa, maar Vincensini kende geen problemen. De derde overwinning op rij voor de Noord-Limburgers kwam uiteindelijk nooit meer in het gedrang.

VIRTON: Vincensini - Delorge, Cassaert, Khemais, Droehnlé, Perri - Allach, Masangu, Espinosa - Abdallah, Aguemon.

LOMMEL SK: Ivezic - Belghali, Amankwah, Wuytens, Monjonell - Metinho, Henkens, Thordarson - Martinez, Cauê, Anello.

DOELPUNT: 61’ Belghali 0-1.

VERVANGINGEN: 57’ Delorge door Lloci, 64’ Allach door Mabella, 64’ Aguemon door Anne, 70’ Thordarson door Vancsa, 82’ Metinho door Pierrot, 82’ Cauê door Kadiri, 87’ Espinosa door Kilic, 95’ Anello door Talvitie.

GELE KAARTEN: 74’ Droehnlé (fout), 77’ Cauê (fout), 88’ Monjonell (tackle).

SCHEIDSRECHTER: Theophile Diskeuve

TOESCHOUWERS: 1.000