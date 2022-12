Stad in El Salvador omsingeld door 10.000 soldaten in strijd tegen bendes

In de stad Soyapango in El Salvador zijn zaterdag bij zonsopgang bijna 10.000 soldaten en politiemannen ingezet. De grootschalige ontplooiing maakt deel uit van de strijd tegen criminele bendes.

Het was de Salvadoraanse president Nayib Bukele die eerder die bendes de oorlog verklaarde. De president had op 23 november aangekondigd dat daarvoor steden zouden worden omsingeld, zodat het leger huizen een voor een kan doorzoeken en bendeleden zou kunnen arresteren. Sopayango is de eerste stad waar dat gebeurt.

Bij zonsopgang werden soldaten en politieagenten geposteerd op alle toegangswegen naar de stad. Iedereen die de stad binnen of uit wil, wordt gecontroleerd. Wetshandhavers hebben de taak om een voor een “alle bendeleden die er nog zijn” te arresteren, aldus Bukele.

“Maras”

Ongeveer 58.000 verdachte leden van criminele bendes, de gevreesde “maras”, zijn in El Salvador gearresteerd sinds president Bukele eind maart de bendes oorlog verklaarde. Soyapango wordt wegens die bendes al jaren beschouwd als een onveilige stad. De maatregelen van de regering van Bukele hebben geleid tot “een enorme verbetering van de veiligheid”, zei burgemeester Nercy Montano eerder deze week.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS