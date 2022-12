Zaterdag werd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een fietstunnel onder de Bilzersteenweg geschoven ter hoogte van de Groenstraat in Tongeren. De tunnel vormt er straks een veilige kruising voor de fietssnelweg F79 tussen Sint-Truiden en Tongeren. Het is een heel werkje om zo een tunnel te plaatsen. Zo ziet de plaatsing eruit vanop de grond en in de lucht.