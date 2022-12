LIVE GEMEENTERAAD. Bijkomende raadszitting in Diepenbeek over KMO-zone Elshouterveld

Diepenbeek

In Diepenbeek vergadert de gemeenteraad maandagavond met als belangrijkste agendapunt het onteigeningsbesluit en de vaststelling van de KMO-zone Elshouterveld waar 4 Diepenbeekse bedrijven, die vandaag zonevreemd aan de slag zijn in agrarisch gebied, kunnen herlocaliseren. De raad is live te volgen, vanaf 20.00 uur op hbvl.be