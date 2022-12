Slottijdrit van de Tour 2024 gaat van Monaco naar Nice: dat wordt lastige slotkarwei voor Remco en co.

Zaterdag raakte nog een detail bekend van de afsluitende tijdrit van de Tour 2024 die op onze nationale feestdag in Nice aan de Azurenkust eindigt. Het startpunt is Monaco. Dat betekent dus automatisch dat het een pittige chrono wordt op de allerlaatste dag van la grande boucle, waarin Remco Evenepoel in principe zijn debuut maakt en die voor het eerst in de geschiedenis van La Grande Boucle in Italië (het Toscaanse Firenze) start.

Monaco en de Tour: het was al een tijdje geleden dat organisatie Amaury Sport Organisation naar het prinsdom uitweek. Het is de zevende keer in de geschiedenis van de Tour dat Monaco is opgenomen, al zal het in 2024 wel al vijftien jaar geleden zijn toen Le Grand Départ er werd gehouden. De eerste keer dat dit gebeurde was in 1939 toen de Fransman Maurice Archambaud won.

Hoeveel kilometer en wat exact de route is van de chrono van Monaco naar Nice, is nog altijd een geheim, maar met de Turbie in de buurt of de Col d’Èze, zal het sowieso een energie vretende onderneming zijn. Spek voor de bek van Remco Evenepoel? Wait and see. Een slottijdrit in de Tour is altijd the survival of the fittest.