Milieuactivist George Monbiot: “Als we ons voedselsysteem niet veranderen, halen we het einde van de eeuw niet”

Vergeet wat we vandaag eten. Om de planeet te redden, moet het landbouwsysteem op de schop, zegt de Britse schrijver en activist George Monbiot. Van steaks uit brouwerijen tot de magie van bacteriën in de bodem: zijn oplossingen zijn even hoopvol als ontwrichtend. ‘Raak aan ons voedsel, en je raakt aan onze identiteit.’