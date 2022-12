Parcours Omloop Het Nieuwsblad: opnieuw over Molenberg en kasseien van de Lange Munte en een nieuwe, veiligere slotkilometer in Ninove

Ninove is ook de volgende drie jaar de finishstad van de Omloop Het Nieuwsblad. Nieuw is wel dat de ‘Oudste, Stoutste en de Wijste der Steden’, zoals Ninove zich verkoopt, een nieuwe aankomst krijgt met de lange, brede Elisabethlaan die naar het einde toe licht bergop loopt.

De Onderwijslaan valt weg, ook al omdat de Elisabethlaan een slagader van Ninove is en toch koerstechnisch iets veiliger is. “Ook organisatorisch hebben we meer mogelijkheden”, stelde Nicolas Denys, Head of Racing Flanders Classics, zaterdagmiddag in Ninove.

Het parcours zelf valt terug op de Omloop uit het verleden. Vorig jaar kon organisator Flanders Classics de Molenberg wegens werken niet op. Die poort van de finale werd toen vervangen door de Marlboroughstraat en de Biesestraat, maar dat was slechts een alternatief. Op zaterdag 25 februari begint het opnieuw op de Molenberg, pal op 40 km van de finale die o.a. opnieuw de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg bevat. Ook de stenen van de Lange Munte zijn terug voor de eerste Europese eendagswedstrijd van de World Tour. De Omloop Het Nieuwsblad bevat twaalf hellingen en zeven kasseistroken waarbij de Haaghoek opnieuw tot drie keer toe op de agenda staat. De stenen van de Lange Munte vormen de tweede strook, na 93 km. De mannenwedstrijd is 207 km lang, de vrouwen rijden 132 km. De laatste zaterdag van februari gaan we in Ninove op zoek naar een opvolger voor Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Annemiek van Vleuten (Movistar).