Miss België-finaliste Cheany Van der Jeugt (24) openhartig over hartproblemen en borstvergroting: “Ik had lang een laag zelfbeeld”

Cheany Van der Jeugt (24) uit Buggenhout is veel ineen, blijkt op de finalereis van Miss België in Egypte: ze is open over haar hartproblemen én haar borstvergroting, en ze maakt indruk als bokser. “Maar met ouder ben ik mijn lichaam beginnen accepteren zoals het is.”

Het begon met vage klachten rond de hartstreek, anderhalf jaar geleden. Daarna volgde een lang parcours van onzekerheid voor Cheany Van der Jeugt. Tot vandaag. “Ik kocht me een Apple Watch om m’n hartslag te monitoren en zag zo dat die bijtijds gekke sprongen maakte, soms van 80 slagen per minuut ineens, in een vingerknip, naar 170. Na onderzoek en twee ingrepen beslisten de artsen drie weken geleden om een monitor te plaatsen, om minstens twee jaar lang alle data te kunnen verzamelen, ook als ik slaap. Daarna wordt een plan van aanpak bepaald – in het slechtste geval wordt het een pacemaker.”

© Kevin Swijsen

Die monitor komt met enkele aandachtspunten. “Ik mag in de luchthaven bijvoorbeeld niet door de beveiligingsscanners, en ik mag ook niet te lang boven inductiekookplaten staan. Naar de oorzaak is het raden: er spelen alleszins geen genetische of erfelijke factoren, en ik ben ook jarenlang getest op de sportschool. Maar die hartproblemen deden me wel beseffen dat ik alle kansen moet grijpen in het leven.”

Laag zelfbeeld

Cheany is nog over een ander topic heel open: haar borstvergroting. Omdat het onderwerp bespreekbaar moet zijn, óók in een missverkiezing. En omdat het onderwerp tegelijk ook nuance behoeft. “Ik had lang een laag zelfbeeld en worstelde met mijn zelfvertrouwen. Daarom wou ik van mijn A-cup af. Mijn mama steunde dat: ze is mee met de tijd en wou vooral dat haar dochter zich goed in haar vel voelde. Bovendien maakten cosmetische ingrepen voor mij deel uit van mijn schoonheidsideaal, of toch destijds. Ik denk dat de schijnbare perfectie op de sociale media daarin een grote rol heeft gespeeld, zeker tijdens m’n pubertijd.”

(Lees verder onder de video)

Vandaag heeft ze een E-cup, maar ook een ietwat bijgestuurde visie. “Ik wil ze opnieuw wat laten verkleinen. Ik ben meer van naturel beginnen houden en mijn lichaam zoals het was gaan accepteren. Ik nam een jaar geleden ook lip fillers, maar ook die laat ik langzaam uitwerken. Ik voel me goed in mijn vel en dat wil ik zo houden.”

Cheany is net afgestudeerd als fysio- en kinesitherapeut voor honden – ze heeft er zelf vijf – en klust al sinds haar zestiende bij in het zonnecenter van haar ouders. Een van de laatste van een uitstervend ras – het zonnecenter, niet de ouders. Voorts doet ze aan thaiboksen. “Voor jezelf kunnen opkomen, ik vind dat belangrijk. Maar ik heb nog maar één keer iemand buiten de ring in een houdgreep genomen. (lacht) En ja, soms gaat het er stevig aan toe tijdens training of wedstrijden: blauwe ogen, een gebroken neus. Daarom heb ik het boksen tijdens Miss België even on hold gezet.”

INF. De kandidaten van Miss België bereiden in het Baron Resort-hotel in Sharm El Sheikh een week lang voor op de finale. Die vindt plaats op 11 februari in het Plopsa Theater in De Panne.