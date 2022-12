Zanger Akon haalt woede van Twitter op zijn hals omdat hij antisemitische uitspraken Kanye “Ye” West verdedigt

De Senegalees-Amerikaanse zanger Akon heeft in de Breakfast Show op Sky News gezegd dat hij zich niet stoort aan de antisemitische uitspraken van Kanye West. “Mensen die zijn uitspraken persoonlijk opvatten, moeten in gesprek gaan”, aldus Akon. Dat niet iedereen het daarmee eens is, blijkt uit de hevige reacties op Twitter.

Kanye West toonde zich afgelopen week nog eens van zijn foutste kant door zich meermaals antisemitisch uit te laten. Eerst deed de Amerikaanse rapper dat op Twitter door onder andere een hakenkruis te posten, daarna ging hij nog een stapje verder door Hitler te prijzen in een uitzending van het extreemrechtse platform Infowars. In de opname riep hij mensen ook op om te stoppen met het “beledigen van nazi’s”.

De vreemde hersenkronkels van Kanye konden op weinig begrip rekenen op sociale media. Maar collega-artiest Akon vindt dat onterecht. Hoewel hij het er zelf niet mee eens is, uitte Akon toch begrip voor de uitspraken van West in een ontbijtshow op Sky News. “Ik denk dat op het moment dat we onze geesten sluiten voor de mening van andere mensen, we onszelf de kans ontnemen om elkaar beter te leren kennen”, zei de zanger. Volgens hem heeft iedereen het recht om te geloven wat hij/zij wil.

“Communicatie is de sleutel”, voegde Akon eraan toe. “De opmerkingen van West raken me niet persoonlijk. En als het je wél persoonlijk raakt, moet je een manier proberen te vinden om erop te reageren zodat het gesprek aan de gang kan blijven.”

Ook Akon moet er nu aan geloven op Twitter. “Hij spuugt Joden in het gezicht”, is één van de vele commentaren op de quotes van de zanger.

