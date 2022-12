Donald Trump vindt dat de relschoppers die op 6 januari 2021 het Capitool in Washington D.C. bestormden “ongrondwettelijk en onfair behandeld worden”. Dat zei hij in een videoboodschap die werd getoond tijdens een inzamelactie van the Patriot freedom project, een groep die familieleden van de bestormers die in cel zitten, steunt en voor hun vrijlating pleit.