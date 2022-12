Marie Verhulst vervangt K3’tje Hanne tijdens de Grote Sinterklaasshow

De Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis zit vol verrassingen. Niemand minder dan Marie Verhulst (27), het baasje van Samson vervangt Hanne Verbruggen, die net mama werd. Dat bevestigt Studio 100. Voor de K3 toer in Nederland wordt Verbruggen dan weer vervangen door ‘K2 zoekt K3’-finaliste Diede.

Dat ze kan zingen en dansen heeft Marie Verhulst al meermaals bewezen. Zo maakte ze onder meer deel uit van de jeugdserie ‘Ghost Rockers’ en is ze sinds 2019 het baasje van Vlaanderens populairste hond Samson.

En sinds dit weekend maakt ze ook heel even deel uit van K3. Julia en Marthe moeten Hanne, die onlangs beviel van Julien, eventjes missen en krijgen dit weekend het gezelschap van Marie Verhulst. Dat bevestigt ook Jan Pieter Boodts, woordvoerder van Studio 100. “Marie Verhulst zal twee dagen te zien zijn in de Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis. De resterende shows in Nederland zullen afgewerkt worden door Julia, Marthe en ‘K2 zoekt K3’-finaliste Diede.” De Nederlandse zal Hanne nog tot eind dit jaar vervangen.