Bruno scoort twee keer in oefenpot tegen Eupen

Bernd Hollerbach liet hulpcoach Sil Rouvrois de leiding nemen aan de zijlijn. STVV startte met het gewoonlijke concept: met veel druk op de bal. Veel youngsters in de basiself: De Portugees Fabinho mocht opdraven, ook Van Dessel, Dumont en Kaya stonden aan de aftrap.

Het eerste kansje was voor Kaya van buiten de zestien, maar ook de Panda’s staken de neus aan het venster en dwongen Jo Coppens – eerste doelman Daniël Schmidt vertoeft nog in Qatar - tot een zweefduik. Even na het kwartier leek Coppens geklopt toen Davies één tegen één met hem kwam en de Truiense goalie verschalkte met een bal tussen de benen, Bauer redde nog van de lijn.

Het openingsdoelpunt kwam er na een stilstaande fase. Een hoekschop van Van Dessel werd door Teixeira afgewerkt: 1-0 voor STVV. Ook Koita en Fabinho kregen nog kansen voor rust, het bleef bij één goal voor de koffie.

Na rust wisselde STVV de hele ploeg, uitgezonderd doelman Jo Coppens. Zelfs de coaching werd nu in handen genomen door Markus Pflanz.

Gianni Bruno kreeg meteen de eerste kans na rust, maar de doelman van Eupen redde. De bezoekers leken op het uur op weg naar de gelijkmaker. N’Dri kwam na balverlies bij STVV oog in oog met Coppens, maar hij bleef ook nu overeind. Fraaie aanval aan de andere kant na een hakje van Konaté, Leistner haalde uit, een Eupens been lag in de weg.

Twintig minuten voor tijd eindelijk weer een bal tegen de netten. STVV counterde via Brüls en Hayashi. Uiteindelijk kon Bruno met het hoofd de 2-0 binnenleggen. Nog eens vier minuten later moest Coppens zich dan toch gewonnen geven. Eupen loerde zelfs op de gelijkmaker maar het was Bruno die de eindcijfers vastlegde. Dit keer lag Matte Smets aan de basis: 3-1.

STVV eerste helft: Coppens, Janssens, Teixeira, Bauer, Fabinho, Van Dessel, Dumont, Boya, Koita, Okazaki, Kaya.

STVV tweede helft: Coppens, Hashioka, Leistner, Al-Dakhil, Bocat, Smets, Konaté, Brüls, Librici, Hayashi, Bruno.

Doelpunten: 27’ Teixeira 1-0, 71’Bruno 2-0, 77’ N’Dri 2-1, 85’ Bruno 3-1.

