Amerikaan Myles Cale vervangt geblesseerde Belgian Lion Quentin Serron bij Limburg United

Nadat Belgian Lion Quentin Serron vorige week zijn kruisband (knie) scheurde op training en de rest van het seizoen moet revalideren, haalde Limburg United de Amerikaan Myles Cale als vervanger. De 23-jarige spelverdeler, speelde in college voor Seton Hall Pirates in de Big East Conference. Vanavond is hij nog niet speelgerechtigd in de partij van de Limburgers in Leuven Bears. Luik ontvangt ook vanavond Brussels en zondag brengt de negende speeldag van de BNXT League nog de topper Okapi Aalst-Kangoeroes Mechelen.

Myles Cale is afkomstig uit New Yersey. Als swingman kan hij zowel op de guard als op de forward-positie aantreden, wat hem dus een zeer interessante en flexibele speler maakt. “Ik ben zeer blij met de komst van Myles”, aldus coach Raymond Westphalen. “Na beelden van hem te zien, was ik meteen overtuigd van zijn kunnen. Na onze gesprekken klikte het ook op persoonlijk vlak. De chemistry van het team is voor mij even belangrijk als iemand zijn sportieve inbreng. Sportief zal onze nieuwe swingman voor meer lengte (1m98) zorgen. Hij is offensief én defensief sterk. Bovendien komt hij van een heel goede college.”

Voor het Belgisch getinte Limburg United is Myles Cale na Clifford Hammonds en Alex Stein de derde Amerikaan in de selectie. De Limburgers recupereren vanavond Stein, maar missen naast Quentin Serron ook nog Belgian Lion Maxime De Zeeuw (enkel).