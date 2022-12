En of hij voorbereid zal zijn: Remco Evenepoel heeft al vijf Giro-ritten verkend op enkele dagen in Italië

Remco Evenepoel kon het niet langer onder stoelen of banken steken: hij zal in 2023 de Ronde van Italië rijden. Dat maakte de wereldkampioen woensdag bekend, toen hij al in het Zuiden van Italië was om voor het eerst het parcours te verkennen. Sindsdien heeft hij al vijf ritten van de Giro 2023 verkend, waaronder de eerste twee tijdritten.