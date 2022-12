Advocaat neemt ex onder vuur in bar, maar heldhaftige omstanders kunnen hem overmeesteren

Een Texaanse advocaat zal zelf in de beklaagdenbank staan nadat hij zijn ex-vriendin probeerde neer te schieten in de bar waar ze werkt. Gavin Rush (41) stapte het café vorige week zaterdag binnen om met zijn ex te praten. Ze weigerde echter omdat Rush haar en haar nieuwe vriend eerder al bedreigd had. Maar de advocaat was gewapend en trok plots zijn pistool. Twee heldhaftige klanten reageerden razendsnel en konden een drama voorkomen.

Na het incident vertelde de ex-vriendin aan de politie dat Rush nog maar recentelijk te weten was gekomen dat ze een nieuwe relatie had. De man had haar en haar nieuwe vriend bedreigd via sms en had ook gedreigd zichzelf iets aan te doen, waardoor ze alle contact had verbroken. Maar zaterdag dook hij plots op in het café waar ze werkt, in de Texaanse stad Austin. Beelden van een beveiligingscamera tonen hoe hij zijn wapen trekt, het pistool op haar borst richt, maar tegen de grond wordt geduwd nadat hij één schot kan lossen.

“De beelden maken me misselijk”, aldus een van de redders die anoniem wenst te blijven. “Ik kan me weinig herinneren van die dag, maar ik trok aan zijn hand en het pistool ging af.” De man en een andere tooghanger tackelden Rush. “Toen ging er weer een schot af.” Volgens de redders probeerde de advocaat zichzelf door het hoofd te schieten, maar slaagden ze erin zijn vinger van de trekker te houden.

Vrij op borg

Volgens de getuigen vuurde Rush drie kogels af, waarvan een de spiegel achter de bar verbrijzelde toen hij op zijn ex schoot. De andere kogels werden tijdens de worsteling afgevuurd, waardoor een van de anonieme redders gehoorschade opliep. “Ik ben volledig doof in mijn linkeroor”, klinkt het in de Amerikaanse media.

Rush werd opgepakt en aangeklaagd voor de “aanval met een dodelijk wapen”, maar hij stond snel weer op straat na het betalen van een borgtocht, wat tot heel wat onbegrip leidt in Austin. “Voor enkele duizenden dollars is hij weer vrij, kan hij naar huis om wat Netflix te kijken, nadat hij zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden”, aldus een van de klanten die hem overmeesterde. “Dat moet toch een slechte grap zijn?”

(pjv)