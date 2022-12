Waarom Lionel Messi vreesde dat hij nooit aan die duizend wedstrijden zou komen

De Vlo bereikt tegen Australië een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Lionel Messi (35) speelt de duizendste wedstrijd uit zijn loopbaan. En dat in de trui van de nationale ploeg van Argentinië. “Ik dacht nochtans dat ze me na mijn eerste interland nooit meer zouden bellen”, klinkt het nu bij Messi. Logische gedachte van een 18-jarige want er was een ramp gebeurd. Hij speelt vandaag tegen Australië toch zijn 169ste interland.