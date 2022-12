Hoop voor de Brazilianen: Neymar kan de veldtraining hervatten, maar het blijft onduidelijk of hij achtste finale haalt

Een dag na de 1-0 nederlaag tegen Kameroen is er toch goed nieuws te rapen in het Braziliaanse kamp. Superster Neymar zal er zaterdag in principe opnieuw met de bal kunnen trainen. Bondsdokter Rodrigo Lasmar maakte het nieuws vrijdag na het duel tegen Kameroen bekend. Over drie dagen speelt de Seleçao haar achtste finale tegen Zuid-Korea.

Neymar viel in de eerste WK-wedstrijd in Qatar, de 2-0 zege tegen Servië, uit met een verstuikte enkel. Ook vleugelbacks Alex Sandro (dij) en Danilo (enkel) liggen in de lappenmand. Danilo lijkt zeker speelklaar te raken voor het duel met Zuid-Korea, voor Neymar en Alex Sandro is het afwachten.

Vrijdag vielen ook spits Gabriel Jesus en verdediger Alex Telles uit. Bij beide spelers gaat het om een blessure aan de knie. “Ze zullen de komende dagen onderzocht worden”, zei dokter Lasmar.

Brazilië mikt in Qatar op een zesde wereldtitel, twintig jaar na de laatste. De Seleçao ging na een 6 op 9 in de groepsfase als winnaar van poule G naar de achtste finales. Daar is het verrassende Zuid-Korea de tegenstander.